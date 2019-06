Emoties bij Belgische politie lopen hoog op na vrijlating moordenaar agente

‘Boris Johnson premier? Dat wordt totale chaos’

8:22 Als wervelwind stormt Boris Johnson af het premierschap in Groot-Brittannië. Alles wijst erop dat de leden van de Conservatieve Partij hem komende maand tot opvolger van Theresa May benoemen. De flamboyante politicus met de kenmerkende blonde haren belooft hen de wereld. Sonia Purnell, die de biografie Just Boris: A Tale of Blond Ambition aan hem wijdde, voorziet een periode van totale chaos.