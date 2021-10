Endemol beschuldigd van seksisme Franse missverkiezing

Grootste drugs­vangst in 15 jaar: Portugese en Spaanse politie onderschep­pen 5200 kilo cocaïne

11:44 De Portugese en Spaanse politie hebben met hulp van marine en luchtmacht in de afgelopen dagen op open zee de grootste drugsvangst in vijftien jaar gedaan. Ze gingen in internationale wateren in de Atlantische Oceaan aan boord van een 24 meter lang jacht, en vonden minstens 5200 kilo cocaïne verpakt in 183 balen. Totale straatwaarde: circa 200 miljoen euro.