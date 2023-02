Enorme schade van aardbeving in Turkije en Syrië

IN BEELDEr zijn duizenden doden en gewonden gevallen bij de zware aardbeving in Turkije en Syrië . De eerste schok had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Daarna waren er nog een reeks bevingen, waaronder eentje met een kracht van 7,5. Dat heeft ook voor zware schade gezorgd aan gebouwen en infrastructuur. Dat tonen videobeelden gemaakt met drones in de Turkse stad Çukurova.

In Besnia, in het noordwesten van Syrië bij de grens met Turkije, hebben de aardbevingen grote schade aangericht.

© Omar Haj Kadour / AFP

© Omar Haj Kadour / AFP

Dronefoto’s tonen de reddingsoperatie bij een gebouw in Çukurova, in het zuidoosten van Turkije.

© Eren Bozkurt / Anadolu Agency via Getty Images

© Eren Bozkurt / Anadolu Agency via Getty Images

Bulldozers en inwoners zoeken in het puin naar slachtoffers van de aardbevingen. De foto’s zijn vanochtend genomen in Sarmada, een dorp in het noordwesten van Syrië.

© Muhammad Haj Kadour / AFP

© Muhammad Haj Kadour / AFP

In Pazarcik in Zuidoost-Turkije is een appartementsgebouw van 14 verdiepingen ingestort. Met kranen en graafmachines wordt er naar overlevenden gezocht.

© Oguz Yeter / Anadolu Agency via Getty Images

© Oguz Yeter / Anadolu Agency via Getty Images

Er wordt nog gezocht naar mogelijke slachtoffers van de verwoestende aardbevingen. Op de foto is de schade in Afrin te zien, in het noordwesten van Syrië.

© Rami Al Sayed / AFP

Bewoners van het Syrische dorp Harem en werknemers van de civiele bescherming doorzoeken het puin.

© Ghaith Alsayed / AP Photo

© Ghaith Alsayed / AP Photo

In Besnia in Syrië zijn jonge slachtoffers te betreuren.

© Ghaith Alsayed / AP

© Ghaith Alsayed / AP

In Çukurova in Turkije stortte een appartementstoren in en zijn verschillende doden te betreuren.

© Can Erok / AFP