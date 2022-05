Enorme stijging aantal doden door vuurwapens in VS in 2020

Het aantal doden door vuurwapens in de Verenigde Staten is in 2020 enorm gestegen, meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De ‘historische’ stijging is mogelijk het gevolg van zowel de coronapandemie als van toegenomen armoede, aldus de CDC.

In de VS zijn in 2020 19.350 mensen met vuurwapens omgebracht, een stijging van bijna 35 procent ten opzichte van 2019. Dat was volgens de CDC het hoogste aantal moorden door vuurwapens in vijfentwintig jaar tijd. Ook het aantal zelfmoorden met behulp van vuurwapens steeg, hoewel met slechts 1,5 procent, tijdens het eerste jaar van de pandemie.

Het aantal moorden met vuurwapens nam het meest toe onder mannen, tieners en jonge volwassenen, en in zwarte en inheems-Amerikaanse gemeenschappen. Zij zouden volgens de CDC extra gevoelig zijn geweest voor de ‘verstoringen van diensten en onderwijs, sociaal isolement en economische factoren zoals baanverlies, instabiliteit van huisvesting en moeilijkheden om de dagelijkse uitgaven te dekken’ die de coronapandemie in 2020 veroorzaakte.

In haar rapport merkt de gezondheidsdienst ook op dat het toegenomen geweld in die groepen verband houdt met ‘lagdurige systemische ongelijkheid en structureel racisme’ in het land. De CDC wijst tevens op spanningen tussen de bevolking en de politie na de dood van George Floyd, pieken in wapenaankopen en een stijging van het aantal gevallen van huiselijk geweld in 2020.

In grote steden als Los Angeles en Denver zette de stijging ook in 2021 door. Ook dit jaar lijkt er nog geen daling zichtbaar. Eric Garcetti, de burgemeester van Los Angeles, sprak eerder over onder meer ‘trauma en geestelijke nood’ tijdens de pandemie als oorzaken van het toegenomen geweld.

In 2020 zit overigens ook de verkoop van het aantal vuurwapens in de lift. Ook deze trend was in 2021 nog zichtbaar.