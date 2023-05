Erdogan belooft vreedzame machtsoverdracht als hij verliest: ‘Ik doe wat de democratie vereist’

Rechter VS steekt stokje voor tijdelijk vrijlaten migranten

Vlak voor het vervallen van een coronamaatregel die migratie beperkte, heeft een federale rechter in Florida de Amerikaanse overheid donderdagavond verboden migranten vrij te laten in afwachting van hun asielaanvraag. Daarmee vervalt een van de manieren waarop president Biden hoopte het aantal mensen dat aan de grens vast komt te zitten in te dammen.