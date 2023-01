Erdogan: voorlopig geen steun voor NAVO-lidmaatschap Zweden

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt dat Zweden niet hoeft te rekenen op de steun van Turkije bij het verkrijgen van het NAVO-lidmaatschap, na de koranverbranding bij de Turkse ambassade in Stockholm afgelopen weekend.

De rechts-extremistische politicus Rasmus Paludan kreeg toestemming voor een protest waarbij hij een koran verbrandde voor de Turkse ambassade in de Zweedse hoofdstad. Die toestemming leidde tot woede in Turkije. De Zweedse ambassadeur in Turkije moest zich vrijdag al melden vanwege de geplande koranverbranding.

Zo’n honderd mensen waren aanwezig bij de verbranding van de Koran, onder wie veel journalisten. Terwijl Paludan het boek verbrandde, hield hij een monoloog van bijna een uur over de islam en immigratie. Aan de andere kant van de ambassade werd een klein pro-Turks protest gehouden. Het kwam niet tot botsingen tussen de twee groepen.

,,Als je geen respect toont voor de Turkse republiek of het geloof van moslims, kun je ook geen steun van ons krijgen wat betreft NAVO”, zei Erdogan in een speech na de ministerraad. Hij noemde de stunt van de Deens-Zweedse Paludan een ‘schande’. Ook Zweedse politici veroordeelden de actie van Paludan, maar zij verdedigden tegelijkertijd de brede vrijheid van meningsuiting in het land.

Plooien glad strijken

Er werd ook een streep gezet door een bezoek van de Zweedse defensieminister. Pal Jonson zou over het Zweedse NAVO-lidmaatschap komen praten. Volgens Hulusi Akar, de Turkse minister van Defensie, heeft een ontmoeting ‘zijn belang en betekenis verloren’.

De relatie tussen de twee landen is moeizaam sinds Turkije de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO blokkeert. Voor dat lidmaatschap moeten alle leden akkoord gaan. Ankara stelt als voorwaarde dat Zweden tot 130 mensen uitlevert die Turkije als Koerdische terroristen of betrokkenen bij de couppoging van 2016 beschouwt. De Zweedse defensieminister had gehoopt met zijn bezoek komende week alle plooien glad te kunnen strijken.

Woest

Vorige week trok Turkije ook al een uitnodiging in aan de Zweedse parlementsvoorzitter na een rel. De Turkse regering was toen woest over een actie van Zweedse Koerden, die een pop van de Turkse president aan zijn voeten hadden opgehangen, alsof hij was geëxecuteerd.

