‘Ernstige misstanden bij door ontwikkelingsbank FMO gefinancierde projecten’

Tweede ‘horrorhuis’ ontdekt in koran­school in Nigeria

4:05 In Nigeria is voor de tweede keer in korte tijd een ‘horrorhuis’ ontdekt in een koranschool in de noordelijke staat Katsina. Er werden 67 jongens aangetroffen. De slachtoffers werden vastgeketend, gefolterd en seksueel misbruikt. Dat heeft de plaatselijke politie gemeld.