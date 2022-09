Ernstige situatie Queen beneemt Britten de adem

Spoorboekje Operatie Eenhoorn: dit gebeurt er als Elizabeth komt te overlijden

Het paleis heeft een speciaal plan opgesteld voor het geval de Britse koningin Elizabeth in haar Schotse kasteel Balmoral komt te overlijden. Onder de titel ‘Operatie Eenhoorn’ is daarin geregeld wat er in dat geval moet gebeuren. Met overigens meerdere scenario’s. Het meest voor de hand liggende is overlijden na een kort ziekbed.

18:33