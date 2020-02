Escalatie gevechten in Syrië: Turkije laat vluchtelingen door die naar Europa willen

UPDATETurkije houdt Syrische vluchtelingen die naar Europa willen niet meer tegen. Dat heeft de Turkse regering bekendgemaakt. Daarmee verbreekt Turkije de afspraken met de EU uit 2016. De aankondiging is een gevolg van de escalatie van de strijd in het Syrische Idlib. Gisteren werd bekend dat 33 Turkse militairen daar zijn omgekomen door een luchtaanval.

Het land verwacht veel nieuwe vluchtelingen uit Syrië, vanwege de gevechten in de regio Idlib. Ongeveer een miljoen mensen zijn al op de vlucht voor het geweld. De meeste mensen zijn richting de Turkse grens getrokken. In Turkije zijn al veel Syrische vluchtelingen aanwezig, waardoor Ankara zegt dat het de vluchtelingenstroom niet meer aankan.

Op verzoek van Turkije komen vandaag de NAVO-ambassadeurs van de 29 lidstaten bijeen in het hoofdkwartier in Brussel. Turkije doet een beroep op artikel 4 van het NAVO-verdrag, waarin staat dat een lidstaat om overleg kan vragen als naar zijn mening de territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid van zijn land wordt bedreigd. NAVO-topman Jens Stoltenberg heeft daarop de Noord-Atlantische Raad van de militaire alliantie bijeengeroepen.

Rusland

De aanval op de Turkse militairen zou volgens Ankara zijn uitgevoerd door het Syrische regeringsleger of door Rusland, dat militaire steun geeft aan het Syrische regime van Bashar al-Assad. Turkije reageerde vrijdag met artilleriebombardementen op stellingen van het Syrische regeringsleger, meldden overheidsfunctionarissen aan staatspersbureau Anadolu.

Turkije heeft internationaal een oproep gedaan om een vliegverbod in te stellen boven de Syrische regio Idlib. Dat verzoek volgt op een bombardement van Syrië of Rusland waarbij donderdag 33 Turkse militairen omkwamen. ,,Om burgers in het gebied te beschermen moet de internationale gemeenschap een vliegverbod instellen”, aldus een woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Rusland heeft aangekondigd twee marineschepen met kruisraketten aan boord naar Syrië te sturen in reactie op de escalatie van het conflict donderdag. NAVO-topman Stoltenberg riep donderdagnacht bij monde van zijn woordvoerder het Syrische regime ‘en zijn bondgenoot Rusland’ op hun offensief in Idlib te staken. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres liet weten dat hij de escalatie in het noordwesten van Syrië met ‘diepe bezorgdheid volgt’.

‘Walgelijk’ offensief

De Verenigde Staten eisen dat het Syrische regime van Bashar al-Assad en zijn bondgenoot Rusland hun ‘walgelijke’ offensief in de Syrische provincie Idlib staken. Dat verklaarde een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gisteravond. ,,We staan naast onze NAVO-bondgenoot Turkije en blijven roepen om een onmiddellijk einde aan dit walgelijke offensief van het Assad-regime, Rusland en door Iran gesteunde strijdkrachten’’, aldus het ministerie.

De Turkse militairen hadden niet in het gebombardeerde gebied moeten zijn, zegt het Russische ministerie van Defensie vandaag volgens staatspersbureau RIA. De Turkse regering had Rusland niet op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de militairen. Volgens het ministerie heeft het Russische leger geen aanvallen uitgevoerd op plekken waar Turkse militairen waren.

Erdogan riep na de aanval zijn staf in spoedzitting bijeen voor veiligheidsoverleg. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevult Cavusoglu had ook telefonisch overleg met secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg. Erdogans woordvoerder Ibrahim Kalin, die een belangrijke rol speelt in de buitenlandse politiek van Turkije, sprak daarnaast met de Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur Robert O’Brien.

Turkije: grenzen open

Na dat spoedberaad liet de Turkse regering weten dat Syrische vluchtelingen die via Turkije naar Europa willen, niet meer zullen worden tegengehouden, waarmee het land dus de afspraken met de EU uit 2016 verbreekt. De EU en Turkije kwamen toen overeen dat Turkije de grenzen naar Europa zou dichthouden voor Syrische vluchtelingen, waarbij Erdogan een ruime financiële vergoeding van Europa bedong.

Turkije heeft momenteel meer dan 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen opgenomen. Daarnaast bevinden zich aan de andere kant van de grens in Idlib nog eens 950.000 vluchtelingen die op de vlucht zijn voor het bewind van Assad. De Turkse politie, kustwacht en grensbewaking hebben nu opdracht gekregen om de grenzen niet meer gesloten te houden, meldt een Turkse bron aan persbureau Reuters.

Offensief in Idlib

Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat zich baseert op lokale bronnen, meldde eerder dat zeker 34 Turkse militairen zijn gedood in Idlib. Daar hebben opstandelingen die tegen Assad vechten na een burgeroorlog van negen jaar hun laatste bolwerk.

Het leger van Assad rukt de laatste weken steeds verder op in Idlib. Dat offensief heeft geleid tot een enorme vluchtelingenstroom richting Turkije. De situatie escaleerde de afgelopen tijd steeds verder. Het Turkse leger bemant observatieposten in Idlib en is herhaaldelijk onder vuur genomen. Dat leidde tot vergeldingsacties tegen Syrische regeringstroepen.

President Erdogan maakte eerder gisteren nog melding van drie gesneuvelde militairen. Hij heeft Syrië eerder gesommeerd troepen voor het eind van de maand terug te trekken en waarschuwde dat zijn land anders zal ingrijpen.