Escalatie in België na heksenjacht op daders fatale ontgroening: ‘Mensen spelen voor eigen rechter’

zaak-Sanda DiaIn België is opnieuw ophef ontstaan rond de fatale ontgroening van Sanda Dia door de studentenvereniging Reuzegom. Namen van meerdere leden gaan rond. Die worden gedeeld door mensen die het niet eens zijn met de straffen in de zaak. Onder anderen een populaire YouTuber met ruim een half miljoen abonnees deelde persoonlijke gegevens.

YouTuber Acid (Nathan Vandergunst) had het in zijn video over vier Reuzegommers, die niet allemaal direct bij de fatale ontgroening betrokken waren. Hij wilde hen ‘cancelen’ omdat ze volgens hem niet voldoende waren gestraft voor Dia’s dood in 2018. Vorige maand werden achttien leden veroordeeld tot werkstraffen van tweehonderd tot driehonderd uur en 400 euro boete.

De video is door YouTube offline gehaald en het kanaal Acid is een week geschorst. Maar de video gaat nog steeds rond. Een van de vier genoemde personen is de zoon van de uitbaters van een Antwerps restaurant. Hij was niet bij de ontgroening en werd ook niet vervolgd. Zijn ouders hebben te maken met onder meer negatieve recensies en nepreserveringen.

Namen in graffiti

In Gent zijn ook twintig namen van vermeende Reuzegommers opgedoken in een graffitistraatje, naast een eerbetoon aan Dia waar nu een prijskaartje met 400 euro op is getekend. Boven de namen staat ‘Reuzegom killers’. De gemeente zal de namen laten verwijderen. Eerder werden ook al namen van leden op de stadshal aangebracht. Die zijn verwijderd.

Justitieminister Vincent Van Quickenborne heeft opgeroepen tot kalmte. ,,Een arrest van 118 pagina’s laat zich niet samenvatten in een tweet. Laat staan dat het doxing rechtvaardigt, wat strafbaar is”, zei hij donderdag tijdens het vragenuurtje in het parlement.

Voor eigen rechter

Voorzitter Sammy Mahdi van de partij CD&V reageerde op sociale media op de YouTubevideo. Hij hekelt de ‘werkstrafjes’ voor de Reuzegommers. ‘Hoe komt dat er een heksenjacht wordt georganiseerd op Acid, terwijl die eigenlijk niets anders doet dan wat de journalistiek iedere dag doet’, vroeg hij zich onder meer af. Mahdi verduidelijkte later dat hij de ‘discussie aangaat over welke strafmaat wanneer van toepassing is’.

Advocaat Walter Damen, die een van de Reuzegommers verdedigde, heeft zich uitgesproken tegen de video van Acid. ,,De centrale vraag is: in welke maatschappij willen we terechtkomen?” zei hij tegen VRT NWS Laat. Damen vindt dat mensen recht hebben op een gevoel van onrechtvaardigheid, maar vindt het een ‘gevaarlijke evolutie als mensen zelf rechter spelen zonder voldoende kennis van het dossier’.

De fataal afgelopen ‘studentendoop’ wekte grote verontwaardiging in België. De Reuzegommers, veelal uit welgestelde kringen, bleken nadat Dia naar het ziekenhuis was gebracht alle sporen te hebben gewist en berichten over de gebeurtenissen op hun telefoons te hebben gewist. Velen namen dure advocaten in de arm die de rechtszaak, naar de zin van de nabestaanden van Dia, soms onwenselijk rekten.

Volledig scherm CD&V-voorzitter Sammy Mahdi op TikTok. Rechts: YouTuber Acid deelt identiteit Reuzegommers met zijn duizenden volgers in vlog. © TikTok Sammy Mahdi / RV

