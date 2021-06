EU beslist maandag over sancties tegen Belarus: ‘Hoe meer, hoe beter’

Directrice Tine kreeg kort voor de ramp nog rondlei­ding in Antwerpse school: ‘Door het oog van de naald gekropen’

7:47 “Het is honderd procent zeker, we gaan verhuizen”, zei Tine Embrechts (44), directeur van basisschool K’do vrijdagmiddag triomfantelijk in de leraarskamer. Hun droomgebouw op het Antwerpse Nieuw Zuid - de ‘KUUB’ - was bijna klaar. Tot enkele seconden later de telefoon rinkelde en de droom uiteenspatte.