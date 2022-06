EU-leiders akkoord: Kroatië krijgt vanaf 1 januari ook de euro

Het land is al enkele jaren fanatiek bezig om euroland te worden en is volgens Brussel pijlsnel economisch en monetair in de EU geïntegreerd. En ondanks de Covid-19-pandemie en de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne is de regering in Zagreb er volgens de experts in geslaagd aan alle voorwaarden te voldoen over onder meer inflatiepeil, rente, het begrotingstekort en de staatsschuld om de euro te kunnen invoeren.