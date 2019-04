EU-paspoort nodig? Doe maar een miljoentje

Amnesty: minder executies in 2018, ook in Iran

2:01 Het aantal uitgevoerde doodvonnissen is in 2018 met een derde afgenomen. Daarmee daalde het aantal executies van 993 in 2017 tot 690 in 2018, het laagste aantal in tien jaar tijd, meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in haar jaarlijkse overzicht.