EU-top: Geen blokkade op techtaks

Waar is echtgenote van Marokkaanse koning?

22:12 Waar is Lalla Salma en wat is er met haar gebeurd? De echtgenote van de Marokkaanse koning Mohammed VI is wereldwijd onderwerp van speculatie en geruchten, waarbij Spaanse media op basis van een artikel in weekblad Hola! meldden dat de koning (54) en zijn prinses-gemaal (39) zijn gescheiden.