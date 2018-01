EU zet deur open voor West-Balkan

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zei dat vanmorgen in het Europese Parlement in Straatsburg. Hij reageerde op een hartstochtelijk pleidooi van de nieuwe Bulgaarse EU-raadsvoorzitter, premier Boyko Borissov, om de Balkan te helpen. ,,We moeten zorgen dat jongeren daar blijven en de regio niet wordt overgelaten, zoals Bulgarije vroeger, aan enkel pensioengerechtigden. Als wij die hulp niet geven zullen het Rusland, China of Saoedi-Arabië zijn die in het gat springen.”



Volgens Borissov gaat het om een ‘fragiele en kwetsbare regio’. En, ietwat dreigend: ,,Als het daar rommelt, rommelt het in heel Europa. Met één enkele kogel is het daar al eerder begonnen.”