EuroMillions-jackpot van 142 miljoen valt in krantenwinkel in België, klanten winnen elk bijna miljoen

,,Er is met een heel grote groep gewonnen”, bevestigde de eigenaar van de krantenwinkel bij JOE. “Het is voor iedereen een overrompeling.”

De winnende cijfers van de pot die gisteravond werd gewonnen, waren 12 - 20 - 25 - 26 - 27. De sterren 8 en 12. De pot is groter dan de gemiddelde Euromillions-pot, maar is nog niet de grootste die ooit in ons land is gewonnen. Zo won een Belg in 2017 een megajackpot van meer dan 153 miljoen euro en in oktober 2016 ging een straatveger uit Schaarbeek aan de haal met maar liefst 168.085.323 euro, de grootste Belgische winst ooit.