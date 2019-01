Europa bezorgd over haatspraak: ‘Geweld is slecht, óók geweld tegen rechts’

Het Europees parlement toonde zich vanmiddag uiterst bezorgd over haatspraak en geweld tegen politici. Sommigen vonden echter dat verontwaardiging erg selectief was. ,,Aanvallen door extreemlinks worden vaak gebagatelliseerd.”

Op de publiek tribune zat de naaste familie van Pawel Adamowicz, de burgemeester van Gdansk die op 14 januari vermoord werd. Hij was erg gekant tegen het anti-immigratiebeleid van zijn regering. Het debat van vandaag werd mede naar aanleiding van die aanslag gevoerd.

Adamowicz’ vrouw hoorde grote woorden voorbij komen, zoals die van eurocommissaris Julian King. ,,In onze democratie kunnen debatten erg fel zijn”, zei hij, ,,maar het is nooit acceptabel dat debatten uitmonden in geweld.” Volgens hem kunnen er zelfs geen eerlijke verkiezingen zijn als politici bedreigd worden. ,,Haatspraak is geen vrijheid van meningsuiting. Haat moet juist veroordeeld worden. Het is een bedreiging van het vrije woord.”

Oude honden

De Poolse parlementariër Janusz Lewandowski (van de christendemocratische Europese Volkspartij) was een vriend van Abramowicz. ,,De moord op Pawel is geen Pools probleem, maar een Europees probleem. Op internet worden overal oude honden wakker gemaakt. Pawel werd online gelyncht en dat werd zomaar getolereerd.”

Ook de Sloveense sociaal-democrate Tanja Fajon luidde de noodklok. Volgens haar is de afgelopen tijd in de media en op internet uitgemaakt voor een huurling van Soros, een moordenares en een verraadster. Haar donkere partijgenote Cécile Kayenge (uit Italië) kreeg op internet de boodschap dat ‘ze een orang-oetan is die verkracht moet worden en terug moet naar waar ze vandaan komt’. ,,Haatpraat wordt het nieuwe normaal en het breidt zich uit. Dat is destructief. Wij verdienen dit niet. Europa verdient dit niet.”

Geen protest

Er waren ook politici die ook een andere boodschap hadden. Jörg Meuthen, voor het uiterst rechtse Alternative für Deutschland (AfD) in het EP, veroordeelde de aanslag op Adamowicz, maar plaatste meteen een kanttekening. ,,Rechts geweld wordt vaak bekritiseerd, en terecht. Maar links geweld wordt altijd gebagatelliseerd.” Hij vond het Europa van Naties en Vrijheid aan zijn zijde. Deze fractie, waartoe ook de PVV behoort, meldde dat nationalistisch rechts altijd gepest wordt door extreem links en dat niemand daar iets van zegt. ,,We hebben hier geen protest gehoord toen Frank Magnitz (van de AfD) begin dit jaar in Duitsland werd afgeranseld.”