Europa doet ultieme poging om vissen met stroomstootjes tegen te gaan

Daar komt nog een klap geld bij, zegt Stéphane Pinto namens vijftig visbedrijven uit het Noord-Franse Boulogne-sur-Mer. ,,Wij moeten straks in Brussel aankloppen voor subsidies om onze schepen te slopen. De Nederlanders vissen hier alles leeg. Al een paar jaar komen wij nog niet aan de helft van onze quota. Pulsvissen is oneerlijk en een gevaar voor de toekomst. Als het parlement dat volgende week niet stopt, gaan er alleen bij ons al vijftig Franse bedrijven dicht."



Het monsterverbond kan daarmee de Nederlandse vloot danig in de weg zitten. Dinsdag ligt het hete hangijzer ter stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Tenminste, dat is de bedoeling. ,,Als er al een stemming komt, want van ons mag Brussel eerst nog eens goed komen uitleggen waarom het überhaupt heeft ingestemd met deze verboden vismethode'', aldus het Franse Groene Parlementslid Yannick Jadot.



Zijn Belgische fractieleider Philippe Lamberts: ,,De visvoorraden raken uitgeput. De alarmkreet van wetenschappers dat we tot aan de grens gaan van wat het mariene milieu aan kan, klinkt steeds luider. Het is niet omdat de pulsvisserij iets minder CO2-uitstoot heeft, dat zij meteen aanvaardbaar wordt. Dat er veel in is geïnvesteerd, is ook geen argument. In die gedachtegang zouden we ook nooit kunnen stoppen met kernenergie, steenkool of dieselauto's.''