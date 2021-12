Europa: Minder snel grenzen dicht bij toekomstige crises

Verloofde vraagt vrijlating Assange: ‘Hij had al TIA door stress, vrees hersenbloe­ding bij proces’

WikiLeaks-oprichter Julian Assange (50) heeft in oktober een kleine beroerte gehad in de gevangenis. Dat gebeurde op de dag dat het hoger beroep van de Verenigde Staten over de uitlevering van Assange begon, zegt zijn verloofde Stella Moris (38).

12 december