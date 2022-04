‘Europa moet forse importheffing op Russisch gas en olie instellen, veel beter voor economie dan embargo’

Proud Boys-lei­der bekent plannen van bestorming Capitool en wil getuigen tegen anderen

Charles Donohoe, een van de leiders van de militante Amerikaanse groep Proud Boys, heeft bekend dat hij op 6 januari 2021 betrokken was bij het plan om het Capitool in Washington te bestormen, melden Amerikaanse media. Hij bekende tevens dat hij zo had gehoopt het Amerikaanse kiescollege te bewegen de overwinning van Joe Biden op Donald Trump bij de presidentsverkiezingen ongeldig te verklaren. Donohoe zei ook bereid te zijn te getuigen tegen andere Proud Boys.

8 april