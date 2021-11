Europa zet vliegtuigmaatschappijen op zwarte lijst als ze mensen smokkelen

Het dagelijks EU-bestuur wil vervoerders, ook over zee en land, die zich hier schuldig aan maken economisch hard raken. Het bestuur stelt sancties voor als marktvergunningen of licenties opschorten, het recht op bijtanken of reparaties in de EU tijdelijk intrekken, haventoegang weigeren of een vliegverbod boven het EU-grondgebied instellen. ,,We zullen nooit de uitbuiting van mensen om politieke redenen accepteren”, aldus Von der Leyen.