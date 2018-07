Europarlement neemt regels kantooruitgaven toch onder de loep

Zij overrulen daarmee het Bureau van voorzitter en vicevoorzitters, dat maandagavond met een krappe meerderheid besloot dat bonnetjes voor de uitgaven en jaarlijkse controle door een externe accountant niet nodig zijn. De administratieve elite van het Parlement negeerde daarmee uitspraken van een Parlementsmeerderheid die eerder wel op meer controle had aangedrongen. Vooral links in het Parlement was daarover furieus.

Vanmorgen besloten de fractieleiders van radicaal links, Groenen, liberalen en conservatieven, met veelal stilzwijgende instemming van de sociaaldemocraten, dat de eerder door Parlementsvoorzitter Tajani ingestelde werkgroep verder werkt en het Bureau zich op korte termijn opnieuw over haar aanbevelingen buigt. Volgens ingewijden is de kans dan groot dat de stemming anders uitvalt.

SP-Europarlementariër Dennis de Jong, die vanmorgen zijn Duitse fractieleider Gabi Zimmer verving, is tevreden met de uitkomst. ,,De druk om hier iets aan te doen groeit. Media besteden er veel aandacht aan, dit najaar krijgen we de begrotingscontrole en volgend voorjaar hebben we Europese verkiezingen. Als we dit niet goed regelen, hoef je geen dure voorlichtingscampagnes op te zetten, want het effect daarvan is weg bij elk volgend artikel over de kantoorkosten.”

Imago

Volgens hem beseft ook Parlementsvoorzitter Tajani dat hij grote schade voor het imago van het Parlement riskeert als hij deze kwestie nog langer op haar beloop laat. Een probleem is wel dat de publieke en daarmee ook politieke verontwaardiging over de zeer riante kostenregeling maar in een paar landen speelt: vooral Nederland en Scandinavië. In Duitsland ligt het weer anders. Daar zien ze controle op de uitgaven als inperking van de parlementaire vrijheid, historisch zo gegroeid omdat de nazi’s in de jaren dertig op die manier de traditionele partijen kort hielden.