Europeaan gaat straks meer betalen voor pakketje van Alibaba

De situatie is op dit moment als volgt: internationaal is afgesproken (in de Wereldpostunie) dat landen van waaruit een pakket of brief wordt verstuurd een deel van de bezorgkosten betalen in het land waarin de ontvanger woont. Ook is overeengekomen dat zogenaamde ontwikkelingslanden minder hoeven te betalen dan rijke landen. Zo kan hun economie een handje worden geholpen.

Niet eerlijk

Het probleem is nu dat die afspraken in de jaren 60 gemaakt zijn. Zo kan het zijn dat een land als China, dat per jaar ongeveer 27 miljoen pakketjes naar Nederland stuurt (ter waarde van 300 miljoen euro), veel goedkoper uit is dan bijvoorbeeld België, Polen of de VS. De Chinese webwinkel Alibaba is erg populair. ,,Maar je kunt China allang geen ontwikkelingsland meer noemen”, zegt Liesje Schreinemacher. Zij is namens de VVD lid van de liberale Renew Europe-fractie in het Europees parlement, en heeft zich sterk gemaakt voor het veranderen van de regels. ,,We weten allemaal dat er veel potentieel zit in de online-markt. Het is niet eerlijk dat een land als China daar zo’n groot voordeel bij heeft.”

Duurdere pakketjes

Dankzij de Verenigde Staten, die flink herrie hadden gemaakt in de Wereldpostunie, is er nu een akkoord bereikt dat aan deze situatie een eind moet maken. Er komt een overgangsperiode waarin landen vanaf 2021 langzaam hun tarieven voor het bezorgen van onder meer Chinese pakketjes mogen verhogen. ,,Die kunnen dan inderdaad duurder worden”, zegt Schreinemacher. ,,Maar nu dus wel gebaseerd op reële prijzen. Het is nadrukkelijk niet onze bedoeling om de consument op kosten te jagen. Het verstevigt de concurrentiepositie van ons midden- en kleinbedrijf. En dat is in ieders belang.”