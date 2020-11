Europees onderzoek: kinderen hebben te lijden onder coronacrisis

Het welzijn van kinderen in Europa is sterk onder druk komen te staan door de coronacrisis. Door toegenomen armoede is er in veel gezinnen niet genoeg te eten. Ook is in veel landen het huiselijk geweld toegenomen. Dat concludeert de organisatie Eurochild na onderzoek in 25 Europese landen.

Er is met name grote bezorgdheid over ‘hongerarmoede’ in landen Cyprus, Denemarken, Finland, Italië en Slovenië, zoals Eurochild het noemt. Ze neemt als voorbeeld een district in de Siciliaanse stad Palermo, waar het aantal overvallen op supermarkten fors is toegenomen. Deze zouden zijn gepleegd door ouders die geen eten meer hadden voor hun kinderen.

Agressiever

De combinatie van financiële zorgen, onzekerheid over de toekomst en het thuis opgesloten zitten, heeft volgens de organisatie onvermijdelijk geleid tot spanningen en geestelijke problemen. Dit kwam vooral naar boven in onder meer Bulgarije, Frankrijk en Portugal. Uit het onderzoek, waarvoor geput is uit gegevens van belangenorganisaties voor kinderen, blijkt dat kinderen die nooit gedragsproblemen hadden, slechter zijn gaan slapen en agressiever zijn geworden.

Vriendjes en vriendinnetjes

In Letland was er tijdens de eerste lockdown geen hulp beschikbaar voor kinderen, schrijft Eurochild. Zelfs niet in ernstige situaties. In verschillende landen, waaronder Cyprus, Tsjechië, Frankrijk en Italië, is er sprake van toegenomen huiselijk geweld. Het sluiten van scholen zorgde voor extra stress bij kinderen, vooral doordat ze hun vriendjes en vriendinnetjes niet meer konden zien. Ook misten ze de structuur van de schooldagen. Kinderen die het sowieso al niet zo breed hadden, liepen maaltijden mis die ze anders op school zouden hebben gekregen. In opnieuw Letland bleek dat de scholen niet in staat waren om digitaal onderwijs aan te bieden. In Roemenië had liefst een derde van de kinderen geen computer thuis. Ook Slovenië en Spanje kampten met dit probleem.

In Groot-Brittannië bleken hulpverleners veel minder in staat om de kwetsbare kinderen te bereiken. Ze kregen tegelijkertijd minder geld, terwijl ze juist meer te doen hadden. Dit speelde ook in onder meer Denemarken, Frankrijk en Italië.

Nederland

Nederland scoort redelijk goed in het onderzoek. Ons land kent dezelfde problemen en spanningen als elders, maar toch heeft de politie geen toename van huiselijk geweld gerapporteerd. Wel is er vaker naar de Kindertelefoon gebeld. En net als in andere landen is er bezorgdheid om kinderen die van de radar verdwenen door het sluiten van de scholen.

Eurochild maakt toch enkele kanttekeningen. Ze signaleert dat de Nederlandse overheid weliswaar geld beschikbaar heeft gesteld voor bedrijven en zzp’ers, maar dat er hierbij niet specifiek werd gefocust op kinderen. Er is volgens de organisatie bijvoorbeeld geen onderzoek gedaan naar de invloed van de crisis op de ongeveer 1,9 miljoen huishoudens met kinderen. Ook zegt de organisatie dat er wel degelijk geld beschikbaar is gekomen voor laptops en veilige wifi-verbindingen, maar dat er toch veel kwetsbare kinderen niet zijn bereikt.

