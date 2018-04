Europees Parlement wil Zuckerberg spreken

Voorzitters van alle fracties steunden vandaag een open brief van de Groenen waarin wordt geëist dat parlementspresident Antonio Tajani de Amerikaan voor een ontmoeting met diverse commissies uitnodigt. Zuckerberg (33) is drie weken geleden al door Tajani uitgenodigd, maar heeft voor zover bekend niets van zich laten horen. De topman maakte deze week wel al twee keer de gang naar het Amerikaanse Congres waar hij urenlang aan de tand werd gevoeld. Eerder bood hij al uitgebreid zijn excuses aan en beloofde hij beterschap.

Politiek probleem

Ook D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld schaart zich achter het plan. ,,Ik vind inderdaad dat Mark Zuckerberg zou moeten verschijnen in het Europees Parlement. De data van Europese burgers zijn erbij betrokken en dit is een groot politiek probleem."



De data van naar schatting 87 miljoen Facebook-gebruikers konden worden verzameld door het Britse bedrijf Cambridge Analytica. Daaronder zouden data van 2,7 miljoen EU-ingezetenen zijn, waaronder 89.000 Nederlanders. Volgende week staat Facebook waarschijnlijk op de agenda van de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg.



Facebook verwacht niet dat alle ophef over het privacyschandaal rond het socialemediabedrijf veel impact op de omzet zal hebben. Verreweg de meeste Facebookgebruikers hebben de afgelopen weken niets veranderd aan hun persoonlijke privacyinstellingen. Daarom zullen de advertentieverkopen bij Facebook waarschijnlijk niet significant worden geraakt.