Europese landen vragen Iran geen geweld te gebruiken en nucleaire deal te respecteren

De Duitse bondskanselier Angela Merkel had zondag een telefoongesprek met de Franse president Emmanuel Macron en de Britse eerste minister Boris Johnson om te overleggen over het conflict tussen de VS en Iran. De drie Europese landen benadrukten in hun gezamenlijke verklaring het belang van het de-escaleren van de spanningen in Irak en Iran. ,,Het bestrijden van IS blijft onze prioriteit. Daarom moeten we de internationale coalitie intact houden. We roepen Irak op de coalitie te blijven steunen.’’