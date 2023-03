Europese leiders lijken elkaar plots te verdringen voor een bezoek aan China: wat is er aan de hand?

Het bezoek van de Franse president was al langer aangekondigd. Emmanuel Macron kondigde eind februari aan dat hij begin april naar China zou reizen, kort nadat China een vredesplan lanceerde voor de oorlog in Oekraïne. Sindsdien is de wereld echter niet gestopt met draaien.

Twee weken later immers raakte bekend dat de Chinese president Xi Jinping een bezoek zou brengen aan zijn Russische collega Vladimir Poetin in Moskou. Dat is intussen achter de rug. Bij zijn vertrek liet de Chinese president optekenen dat er “een verandering op komst is die in de voorbije honderd jaar niet gezien is”.

Video: “Er is verandering op komst die in de voorbije honderd jaar niet gezien is”

Poetin en Xi Jinping praten al lange tijd over “versterking van hun speciale relatie” als bevriende buurlanden en grote mogendheden. Ze keren zich tegen de “unipolaire” wereldorde, de orde die volgens hen door de westerse mogendheden onder leiding van de Verenigde Staten wordt gedomineerd. Poetin ziet in de oorlog in Oekraïne ook een strijd tegen de vermeende pogingen van de VS dat land als een vazalstaat in te lijven in het westerse blok. Poetin zal zelf later dit jaar ook nog een staatsbezoek brengen aan China.

Europese top in Brussel

Net na het driedaagse bezoek van Xi Jinping aan Poetin meldde de krant ‘El País’ dat de Spaanse premier volgende week op staatsbezoek gaat naar China. En in de marge van een Europese top in Brussel kondigde Emmanuel Macron vrijdag aan dat hij niet alleen naar China gaat, maar Ursula von der Leyen meeneemt.

De website ‘Politico’ meldt dat Europese leiders op de top in Brussel alarm hebben geslagen over de opzichtige steun van China aan Vladimir Poetin. De teneur onder de Europese leiders zou zijn dat ze niet kunnen toekijken terwijl Rusland en China een alliantie aangaan die kan uitmonden in een geopolitieke crisis van formaat.

Video: Poetin: “We staan altijd open voor onderhandelingen”

De VS spreekt steevast in beschuldigende woorden over China, en zegt er zeker van te zijn dat China overweegt om wapens aan Rusland te leveren. Ook EU-buitenlandchef Josep Borrell waarschuwde al dat China daarmee “een rode lijn” zou overgaan. Maar China noemt de Amerikaanse suggestie onwaar. Het land heeft het afgelopen jaar geprobeerd zich neutraal op te stellen in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, tot frustratie van de VS.

Europa zoekt positie

Europa van zijn kant probeert zijn eigen koers te zoeken op het geopolitieke schaakbord. Met aan de ene kant de Amerikaanse bondgenoot en de NAVO, en aan de andere kant China, dat onmisbaar is maar ook een rivaal.

Video: VS waarschuwt China: “Geef geen wapens aan Rusland”

We moeten “zoveel mogelijk proberen om China aan onze kant te krijgen om druk uit te oefenen op Rusland, om geen chemische en nucleaire wapens te gebruiken en om het conflict te stoppen, om terug te keren naar de onderhandelingstafel en respect te hebben voor het ​​internationaal recht, en dus de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne”, zei Emmanuel Macron vrijdag in Brussel.

‘Niet laten verleiden door VS’

Ook secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties heeft er volgens ingewijden bij de leiders van de EU op aangedrongen China niet te isoleren. De VN-chef waarschuwde er op de EU-top in Brussel voor zich daar niet toe te laten verleiden door de Verenigde Staten.

Video: VS over oorlog Oekraïne: “China is niet onpartijdig”

Guterres was door de voorzitter van de Europese raad van leiders Charles Michel uitgenodigd om te komen meepraten over “belangrijke geopolitieke kwesties”. Voor de EU is de opstelling over grootmacht China om verschillende redenen een probleem. China is een belangrijke bondgenoot van Rusland en wordt door de VS beschouwd als een economische en potentiële militaire bedreiging. De EU denkt daar genuanceerder over en ziet China “als een partner voor samenwerking en onderhandeling, een economische concurrent en een systeemrivaal”. Maar de VS doen er alles aan om de EU meer en meer in hun kamp te trekken.

Geen eensgezindheid binnen Europa

De kwestie geeft ook nieuw voedsel aan de al langer opspelende rivaliteit tussen Michel en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Von der Leyen, die geregeld de Amerikaanse president Joe Biden spreekt en ontmoet, laat volgens Michel de oren te veel naar Washington hangen, zeggen EU-bronnen. Michel zou er ook op aandringen om snel een top met China te beleggen. Toch is er binnen de EU geen eensgezindheid over hoe om te gaan met China. Sommige landen willen een hardere aanpak, anderen denken dat de Chinezen misschien niet perfect zijn, maar dat we ze misschien wel nog nodig zullen hebben.

Volledig scherm António Guterres van de Verenigde Naties vindt dat Europa zich niet door de VS mag laten verleiden om China te isoleren. © AFP

NAVO-landen vs. China-Rusland

De belangen zijn groot, zowel voor Europa als voor de rest van de wereld. Bij een nauwere alliantie tussen China en Rusland ontstaat immers het risico dat de oorlog in Oekraïne escaleert tot een conflict tussen de NAVO enerzijds en het Russisch-Chinese blok anderzijds. Als daar door een Chinese inval in Taiwan nog een extra militair conflict bij komt, is een derde wereldoorlog niet veraf.