Europese leiders reageren cynisch op opstappen van weer een Britse premier: ‘de nieuwe wordt dan mijn vijfde...’

Premier Mark Rutte vindt het ‘natuurlijk heel vervelend’ voor Truss dat ze alweer haar vertrek heeft aangekondigd, stelt hij in een reactie. Twee weken geleden prees hij haar nog omstandig. ,,We waren het over heel veel punten eens”, zegt Rutte over Truss. ‘We hebben elkaar langer gesproken’ op een top in Praag begin oktober en ‘ik vond het een heel goed gesprek’.

De Nederlandse leider ziet ‘uit naar de samenwerking met wie nu weer mijn collega wordt’ in het Verenigd Koninkrijk. ,,Dat wordt de vijfde geloof ik”, verzuchtte Rutte die met z'n 12 jaar als regeringsleider de langst zittende premier uit de Nederlandse geschiedenis is. In die 12 jaar waren behalve Truss ook Boris Johnson, Theresa May en David Cameron premier van het Verenigd Koninkrijk.

Macron; ‘we willen stabiliteit’

Zijn Franse collega Emmanuel Macron (al ruim 5 jaar president) stelt dat het vooral belangrijk is dat Groot-Brittannië ‘zo snel mogelijk stabiliteit vindt'. ,,Op persoonlijk vlak vind ik het altijd verdrietig als een collega vertrekt, maar wel willen nu, boven alles, stabiliteit.”

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verheugd gereageerd op het aftreden van Truss. Volgens het Kremlin zal ze altijd worden herinnerd voor haar ‘rampzalige analfabetisme’. Groot-Brittannië heeft nog nooit zo’n beschamende premier gehad, aldus een woordvoerster van het ministerie.

Zeeën

Mogelijk verwees de woordvoerster naar een uitspraak van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Truss over steun aan de Baltische landen aan de Zwarte Zee. In Russische media werd er begin februari schande van gesproken dat ze de Baltische en de Zwarte Zee door elkaar haalde als buitenlandminister. Toen ze een bezoek bracht aan haar Russische collega Sergej Lavrov vroeg die kennelijk gekscherend of Londen de regio’s Rostov en Voronezj als Russisch zou erkennen. Truss antwoordde nooit als Russisch gebied, maar de regio’s zijn niet in Oekraïne en evenmin omstreden.