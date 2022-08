Europese rechters vechten EU-goedkeuring van Pools herstelplan aan

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïne: Rusland schiet vanuit kerncentra­le, risico op vrijkomen radioactie­ve stoffen

De Oekraïense kerncentrale in Zaporizja heeft schade opgelopen door herhaaldelijke beschietingen. Daardoor is er een risico dat er waterstof ontsnapt en er radioactieve stoffen worden uitgespuwd. Ook bestaat er grote kans op brand, meldt eigenaar Energoatom. Oekraïne beschuldigt de Russen van misbruik van de situatie: er zou zijn geschoten vanuit de centrale. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.

15:29