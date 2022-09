Europol opent jacht op meest gevaarlijke criminelen van Europa, óók op deze Nederlanders

Bolle Jos

Op de lijst staan twee personen die door Nederlandse justitie gezocht worden. ‘Bolle Jos’ wordt gezien als een van de hoofdrolspelers in de grootschalige handel, import en export van cocaïne in Nederland en België. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en dood van Naima Jillal. De vrouw verdween in 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto stapte. Op een telefoon, die in het Marengo-onderzoek in beslag is genomen, zijn foto’s gevonden van een vrouw. Het vermoeden bestaat dat het om Jillal gaat en dat zij waarschijnlijk is gemarteld en niet meer in leven is.