Eveline (21) gered na val tijdens afdaling in Albanië: ‘Voortaan misschien naar all-inclusive resort’

Een dagtrip naar een door kliffen omringd strandje in het zuidwesten van Albanië is voor Eveline Smit uit Den Haag uitgedraaid op een avontuur met een onverwachte wending. Ze viel woensdag tijdens het afdalen 4 meter naar beneden, raakte gewond en moest gered worden. ,,Het was een ongelofelijk knullig ongelukje’’, zegt ze.

Haar linkerbeen zit net als haar achterste onder de blauwe plekken, onder beide voeten zitten wondjes die het lopen bemoeilijken en haar vingers zijn ‘een beetje gekneusd’. Desondanks gaat het goed met de 21-jarige. ,,Gistermiddag heb ik rustig aan gedaan op het strand, maar vandaag gaan we met andere toeristen een auto huren voor een andere dagtocht’’, vertelt ze over de telefoon vanuit de badplaats Himarë.

Smit, die twee weken vakantie viert in Albanië, ontmoette er vrijdag de even oude Mats uit Enschede, met wie ze sindsdien optrekt. Samen besloten ze woensdagmorgen naar een strandje in de baai van Filikuri te ‘hiken’. Voor de wandeltocht worden ‘goede schoenen’ aangeraden, wisten de twee Nederlanders die vertrokken op sandalen.

Tijdens de afdaling naar het strandje, waarbij ze achterwaarts liepen en zich moesten vasthouden aan een touw, ging het mis. ,,Met nog zo’n 4 meter te gaan, verloor ik mijn evenwicht’’, zegt de Haagse. Ze hield zich krampachtig vast aan het touw, haalde daarbij haar hand open, maar moest al snel loslaten en viel naar beneden. ,,Een flinke val, maar gelukkig zonder ernstige gevolgen. Met nog maar één goede hand en voet - de andere bloedde hevig - kon ik niet meer naar boven. Ik raakte in paniek, maar even later kwam een boot met toeristen aangevaren, wat me kalmeerde.’’

Volledig scherm De val die Eveline Smit tijdens de afdaling maakte. © Privéfoto

,,Help me ik ben gewond, riep ik in het Engels. Daarop liet de schipper weten dat hij me op de terugweg zou oppikken’’, zegt ze. In afwachting van de terugkeer van de reddende engel deed de Nederlandse ‘ondanks de pijn’ een dutje en zwom haar reisgenoot in zee. Hij zag na ongeveer een kwartier de toeristenboot weer aankomen en wekte Smit, maar tot verbazing van het duo voer de schipper hen gewoon voorbij. ,,Via via slaagden we erin om ons mobiele nummer door te geven aan het hostel, waarna de eigenaar meteen belde en beloofde hulp te sturen. Twintig minuten later meldde hij dat de politie in aantocht was.’’

Overdreven

Dat leek Smit ‘wel een beetje overdreven voor zo’n klunzig ongeluk’, maar toch was ze blij toen ‘vijf minuten later’ twee agenten afdaalden het strandje. ,,Ze filmden de hele actie en maakten foto’s van ons, waardoor we al vermoedden dat we in het nieuws zouden komen’’, vervolgt ze.

Dat vermoeden werd in de loop van de dag bevestigd. Albanese media pakten groot uit met het verhaal. Dat was volgens de Haagse veel groter gemaakt dan het in werkelijkheid was. ,,Volgens de politie hadden twee teams urenlang naar ons gezocht, terwijl het slechts vijf minuten varen was. Hoe dan ook: we zijn hen enorm dankbaar voor hun hulp. Ik heb onze redders op de boot twee sigaretten gegeven, die ze meteen oprookten. Voordat we van boord gingen, vroegen ze ons die gast van de toeristenboot te beschrijven. Daarna hebben Mats en ik op het strand cocktails gedronken op de goede afloop. Misschien moet ik de volgende vakantie toch naar een all-inclusive resort in Turkije’’, klinkt het grappend als afsluiting.

Volledig scherm De voet waar Eveline Smit woensdag niet meer op kon staan. © Privéfoto

Volledig scherm De voet met de wond die maar bleef bloeden. © Privéfoto

