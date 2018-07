Even langs de Navo, the Queen en Poetin

Verborgen 'homovlag' in Rusland: 'Niemand had iets in de gaten'

22:27 Als je als homo of lesbi niet met de regenboogvlag mag wapperen in Rusland, dan verzinnen we wel een truc, dacht de Spaanse homo- en lesbi-organisatie FELGTB. Ze vlogen tijdens het WK voetbal zes activisten in die poseerden in de voetbalshirts van hun land - en de kleuren van die shirts vormden samen de regenboogvlag.