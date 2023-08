Everzwijnen teisteren Franse stranden: kinderwagen over strand gesleept bij zoektocht naar eten

Mini-kudde

Op één van de stranden van Ramatuelle, naast Saint-Tropez, ging het er minder onschuldig aan toe. Op een video is te zien hoe een everzwijn daar afloopt op een kinderwagen. Er zit geen baby in. Het zwijn zet z’n tanden in de wagen, sleept hem mee over het strand en gooit hem om. ‘Ah merde!’, hoor je iemand roepen. Een blouse die over de kinderwagen hing valt op de kop van het dier. Op een volgende video is te zien hoe het everzwijn eten van een bordje haalt en met een volle bek wordt weggejaagd door een man met een stok.