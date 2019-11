Ewan (18) op randje van dood door e-sigaret: 'Dat ding heeft mijn leven verpest’

Een 16-jarige jongen is in Engeland bijna overleden aan een zware longaandoening die in verband wordt gebracht met het gebruik van de elektronische sigaret. De nu 18-jarige Ewan Fisher belandde met hevige ademhalingsproblemen op de intensive care en keek de dood recht in de ogen. Leon van der Toorn, voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekten, vreest voor vergelijkbare gevallen in Nederland. ,,Dit gaat ook hier vaker voorkomen.”

Een groepje gerenommeerde artsen maakte vandaag in het gezaghebbende medische tijdschrift Archives Of Disease In Childhood bekend dat de 18-jarige Ewan Fisher 2,5 jaar geleden op het randje van de dood balanceerde door het veelvuldige gebruik van de elektronische sigaret. Hij belandde op de intensive care met een zeer allergische reactie op iets dat hij had ingeademd, wat resulteerde in een zware ontsteking van het longweefsel.

,,Ik belandde op de ic en had twee vormen van levensondersteuning nodig. Ik had echt moeite met ademen en stierf bijna”, vertelt de tiener tegen BBC. ,,Ik was ongeveer vijf maanden bezig met de e-sigaret toen ik opeens ziek werd. Ik rookte een normale hoeveelheid, ongeveer tien tot vijftien sigaretten per dag. Ik was overgestapt omdat ik dacht dat het gezonder zou zijn. Ik wilde mezelf weer fit voelen omdat ik weer was begonnen met boksen.”

Voorheen kerngezond

Volgen zijn behandelend artsen kampte ‘de voorheen kerngezonde jongen’ aan een ‘catastrofale ademhalingsziekte’ die zijn leven in gevaar heeft gebracht. De oorzaak was een allergische reactie op een bepaalde chemische stof die in de vloeistof van de e-sigaret verwerkt is. Daar moeten belangrijke lessen uit worden getrokken, valt te lezen in het tijdschrift. ,,Het bewijs dat we hebben verzameld heeft aangetoond dat de e-sigaret verantwoordelijk was voor de ziekenhuisopname.”

Ewan wist zelf al meteen dat zijn allergische reactie het gevolg was van het gebruik van de elektronische sigaret. ,,Ik was er absoluut zeker van dat de sigaret mij ziek maakte”, stelt de Brit, die zijn leven na de ziekenhuisopname drastisch zag veranderen. ,,Ik miste belangrijke examens en mijn moeder kwam in financiële problemen omdat ze moest stoppen met werken om voor mij te zorgen. Ik ben nog altijd niet helemaal hersteld, pas het laatste half jaar begin ik weer aan te sterken. Ik heb nog steeds grote zorgen over hoe het straks verder moet.”

Zorgen in Nederland

Voor de mensen met een rookverslaving heeft Ewan een belangrijk advies: ga naar de dokter voor hulp en schakel niet zomaar over op de e-sigaret. ,,Ik probeer het aan iedereen te vertellen, maar zij denken dat ik dom ben. Ik waarschuw mijn vrienden, maar zelfs zij luisteren niet. Ze doen het nog steeds, terwijl ze hebben gezien wat ik doormaakte. Is het echt de moeite waard om je leven te riskeren voor een e-sigaret? Ik wil niet dat je eindigt zoals ik, ik wil niet dat je dood bent, ik zou dat niemand toewensen.”

Leon van der Toorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), verwacht dat deze berichten steeds vaker in het nieuws gaan komen. ,,Ook in Nederland als het gebruik van de e-sigaret toe gaan nemen onder jongeren, en dan hebben we het alleen nog maar over de acute longproblemen”, stelt de arts in gesprek met deze nieuwssite.

Van der Toorn maakt zich vooral zorgen over de effecten van gebruik op lange termijn, hoewel daar nog steeds weinig over bekend is. ,,Dat is echter ook logisch omdat de e-sigaret pas tien jaar op de markt is. Hopelijk is de gebruiker van de e-sigaret zich door alle berichten ook wat meer bewust geworden van de gevaren.”

Klachten

Wereldwijd heeft het aantal patiënten dat klachten heeft na gebruik van de elektronische sigaret een vlucht genomen. Bij de Amerikaanse gezondheidsdienst zijn 1080 gevallen van longletsel en 21 doden bevestigd die verband houden met e-sigaretten. Ook longartsen in Nederland willen een totaalverbod op e-sigaretten in Nederland. ,,Wij willen dat er geen enkele e-sigaret Nederland meer in komt. Bij een totaalverbod op elektronische sigaretten hangen we de vlag uit.’’

Het aantal Nederlanders dat na het gebruik van de e-sigaret met klachten bij de longarts terechtkwam, is recent opgelopen van drie naar acht. Eén patiënt was er zo ernstig aan toe dat die recent op de intensive care belandde. Daarnaast meldden diverse Nederlanders zich bij de longartsenvereniging omdat zij klachten kregen na het dampen, zoals het gebruik van de elektronische sigaret ook wel wordt genoemd. Zij hadden geen longarts geraadpleegd, maar deden dat na een oproep alsnog.