Ex-agent Chauvin krijgt geen blauwe muur van stilte na dood van Floyd: zelfs agenten zwijgen niet

Video Ambassa­deur Myanmar in Londen mag ambassade niet meer in

8 april De ambassadeur van Myanmar in het Verenigd Koninkrijk is ontslagen door de militaire regering. Kyaw Zwar Minn moet zijn post in Londen vervroegd verlaten omdat hij in plaats van de junta de afgezette regering van Aung San Suu Kyi steunt, melden de Britse autoriteiten na een formele kennisgeving vanuit Myanmar.