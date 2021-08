Ex-assistent doet aangifte tegen Cuomo wegens betasting borst

Pentagon op slot na geweldsin­ci­dent bij bus- en metrostati­on: verdachte en agent overleden

3 augustus Bij een geweldsincident in een metro- en busstation vlakbij het Pentagon zijn dinsdag twee doden gevallen. Het gaat om de verdachte en een politieagent. Laatstgenoemde werd neergestoken en overleed later, agenten schoten de verdachte dood. Het vijfhoekige gebouw, dat het hoofdkwartier van de Amerikaanse strijdkrachten huisvest, was ruim een uur afgegrendeld.