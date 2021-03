Ex die Alisha (14) liet verdrinken stuurde pikante foto's van haar naar klasgenoten

Het drama speelde zich af in Argenteuil, ten noordwesten van Parijs. De jongen zou het meisje, Alisha, gevraagd hebben hem te ontmoeten bij een kade langs het water. Ze ging op de uitnodiging in.

Bij bewustzijn

Het slachtoffer bleef bij bewustzijn. ,,Haar ogen waren nog open, maar ze kon niet meer bewegen.’’ Op dat moment bemoeide het andere meisje zich ermee. ,,Samen hebben ze Alisha in de Seine gegooid. De twee verdachten zijn daarna iets gaan eten in Parijs.’’ Het tweetal dat nu vastzit, kan een celstraf van twintig jaar krijgen.

Ze had verwondingen aan haar hoofd, op haar gezicht en aan haar rug. Maar dat was niet de doodsoorzaak. ,,Ze is gestorven aan verstikking door verdrinking’’, aldus Corbaux.

Ondergoed

Het drama lijkt te maken te hebben met een misgelopen jeugdliefde en daarop volgende pesterijen. Alisha en de 15-jarige jongen hadden in februari kort ‘verkering’. Dat liep spaak. Daarna werd haar Snapchat-account gehackt, door de jongen en het andere meisje. De twee stuurden Snapchat-foto’s van Aisha naar medeleerlingen in de klas waarop ze te zien was in haar ondergoed.