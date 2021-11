Ex-guerrillastrijder Nijmeijer: bommen, ideologie en condooms met amaretto-geur

Tanja Nijmeijer uit het Twentse dorp Denekamp zit achterin een stadsbus in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het is 2003. Tussen haar benen staat een colafles, gevuld met benzine en teer. Een brandbom. Als de passagier tegenover haar naar buiten kijkt, stopt ze zwavelzuur in de fles en stapt ze uit. ‘Nu wegkomen’, schrijft ze. ‘Toen ik bij de uitgang van het busstation was, hoorde ik kreten achter me en mensen verdrongen elkaar om de bus uit te komen.’