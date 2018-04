Ex-lijfwacht Bin Laden leeft op kosten van Duitse staat

Staan we straks rechtop in het vliegtuig?

7:47 De vliegbranche is er al jaren mee bezig, maar van de grond komt het maar niet. Staand vliegen. In 2003 speelde Airbus al met de gedachte en in 2010 kwam Ryanair met de wens om meer passagiers in een vliegtuig te proppen door staand te vliegen. Anno 2018 is die wens nog steeds geen werkelijkheid, maar er is wel weer een nieuwe stoel ontworpen die het mogelijk maakt.