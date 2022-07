Ex-man die populaire Chinese vlogger in brand stak tijdens livestream is geëxecuteerd

Update Man (25) uit Goes opgepakt die Hakim (53) in water ‘jonaste’ in Gent, waarna hij verdronk

Eén Nederlander van 25 jaar is gearresteerd in verband met het in het water ‘jonassen’ van Hakim Mutyaba (53) in Gent. De man kwam niet meer boven water en verdronk. Naar een tweede Nederlandse verdachte wordt nog gezocht. ,,Maar die is al wel geïdentificeerd,” aldus een woordvoerster van justitie in Gent.

19 juli