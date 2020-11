Ex-minister Buitenlandse Zaken Kerry ‘klimaat-tsaar’ onder Biden

Sleutelposities

Anthony Blinken is de beoogde nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, aldus Biden over de invulling van enkele sleutelposities in zijn ploeg. Blinken, een uitgesproken voorstander van internationale samenwerking, wordt de opvolger van Mike Pompeo uit het team van president Trump. Blinken geldt als een vertrouweling van Biden en adviseerde hem tijdens afgelopen campagne op het gebied van buitenlandse politiek. De diplomaat heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in en buiten Washington. Onder Barack Obama fungeerde hij van 2015-2017 staatssecretaris van buitenlandse zaken. En tijdens het presidentschap van Bill Clinton was Blinken lid van de nationale veiligheidsraad en adviseerde hij Clinton op diverse gebieden.

Einde aan hard immigratiebeleid

Kiesdrempel

De kandidaten voor de kabinetsposten in het team-Biden moeten nog worden bevestigd door de Senaat van het Amerikaanse parlement. De vraag is of de Senaat straks opnieuw dwars gaat liggen, nu de Republikeinen hoogstwaarschijnlijk de nipte meerderheid behouden. Ze moeten daarvoor in januari één van de resterende twee verkiezingen in de staat Georgia winnen, dan kunnen ze Bidens kandidaten wegstemmen. In de eerste ronde behaalde geen kandidaat in Georgia de in de staat vereiste kiesdrempel van 50 procent van de stemmen.