Ex-piloot Poch hoort binnen maand vonnis over ‘doodsvluchten’

Net als de andere beklaagden mocht Poch in deze definitieve slotfase van het proces in maximaal 40 minuten de beschuldigingen van het OM proberen te weerleggen en zijn onschuld aantonen. Hij bleef hameren op zijn belangrijkste argument om te bewijzen dat hij eind jaren zeventig geen grote vliegtuigen bestuurde van waaruit tegenstanders van het bewind van generaal Videla in zee werden gegooid. Hij zou destijds slechts een brevet voor eenmotorige vliegtuigen hebben gehad en vloog als lid van de luchtmacht vooral straaljagers.

Poch, die met zijn gezin in 1989 naar Nederland emigreerde, werd in 2009 op zijn allerlaatste vlucht voor zijn pensioen gearresteerd toen hij met zijn Transavia-toestel landde in Valencia. Aanleiding waren beschuldigingen van collega’s van de luchtvaartmaatschappij tegenover wie hij tijdens een diner op Bali in 2003 zou hebben opgeschept over zijn deelname aan die doodsvluchten.



Vanuit Spanje werd de nu 65-jarige Poch uitgeleverd aan Argentinië, waar hij tijdens het proces altijd in gevangenschap heeft gezeten.