Ex-politieagent zegt medeplichtig te zijn aan doodslag op Floyd: ‘Een belangrijke stap’

Thomas Lane was in mei 2020 een van de drie agenten die toekeken toen collega Derek Chauvin zijn knie negen minuten op de nek van George Floyd zette, waarna de zwarte man overleed. Lane accepteert een celstraf van drie jaar. In ruil daarvoor wordt hij niet vervolgd voor medeplichtigheid aan moord. De processen van twee andere ex-agenten die verdacht worden van medeplichtigheid, staan gepland voor volgende maand.

Ingewerkt door collega

In februari besloot een jury al dat de drie ex-agenten schuldig zijn aan het schenden van de rechten van Floyd, omdat ze hem geen hulp boden. Volgens Lane’s advocaat was het pas zijn vierde dag op patrouille en werd hij ingewerkt door Chauvin. De rechtbank veroordeelde Chauvin tot 22,5 jaar in de gevangenis.

Quote Hopelijk helpt deze dag een nieuw tijdperk in te luiden waarin agenten begrijpen dat zij verantwoor­de­lijk gehouden zullen worden voor hun daden Advocaten van de familie Floyd

De dood van Floyd veroorzaakte in de Verenigde Staten een golf van protesten tegen racisme en politiegeweld, maar ook in veel andere landen is massaal gedemonstreerd. De vier politieagenten zijn een dag na de dood van Floyd ontslagen.

Lange weg naar gerechtigheid

De hoorzitting werd gestreamd via Zoom voor de familieleden van Floyd. Hun advocaten gaven daarna een verklaring af, waarin ze zeiden dat het pleidooi van Lane ‘een zekere mate van aansprakelijkheid weerspiegelt’, maar dat het pas kwam nadat Lane, Tou Thao en J. Alexander Kueng al veroordeeld waren.



,,Hopelijk helpt deze dag een nieuw tijdperk in te luiden waarin agenten begrijpen dat zij verantwoordelijk gehouden zullen worden voor hun daden, net als iedere andere burger”, zeiden familieadvocaten Ben Crump, Jeff Storms en Antonio Romanucci. ,,Misschien hoeven families van slachtoffers in de nabije toekomst geen langdurige gerechtelijke procedures meer uit te zitten wanneer er al duidelijk sprake is van een misdrijf.”

Lane's erkenning dat hij iets verkeerds heeft gedaan, is een belangrijke stap in de richting van het helen van de wonden van de zwarte gemeenschap en de Verenigde Staten, zei procureur-generaal Keith Ellison. ,,Hoewel zijn bekentenis ons nog steeds geen gerechtigheid geeft, is dit een belangrijk moment in deze zaak en noodzakelijk voor de lange weg naar gerechtigheid die we nog te gaan hebben.”

Volledig scherm Mensen april vorig jaar nadat ze te horen hadden kregen dat Derek Chauvin is veroordeeld tot 22,5 jaar celstraf. © Reuters

