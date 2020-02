Ex-president van Egypte Mubarak (91) overleden: ‘Zoveelste die niets voor het volk deed’

Murarak ging in 2011 na 18 dagen van heftige protesten ten onder toen het Egyptische volk in opstand was gekomen tegen armoede, corruptie en de keiharde onderdrukking van protesten. Na zijn afzetting en berechting lag de gevallen dictator vooral in het Maadi militaire ziekenhuis aan de zuidkant van Caïro. Vanuit zijn bewaakte kamer had hij uitzicht op de Nijl, zo werd gemeld. In 2017 kreeg hij een soort huisarrest in zijn villa in de sjieke wijk Heliopolis. Vorig jaar zag de Egyptische bevolking hem nog één keer in een video waarin hij herinneringen ophaalde aan de oorlog met Israël in 1973.