Ex van schutter Dayton: ‘Hij hallucineerde en vreesde dat hij ooit iemand pijn zou doen’

In de ene hand cafeïnepillen, in de andere een energiedrankje: zo herinnert Lyndsi Doll zich de schutter die toesloeg in Dayton (Ohio). Zeven jaar geleden zat het meisje samen met Connor Betts op school en was ze zijn vriendinnetje. ,,Hij kon ‘s nachts niet slapen omdat hij werd gekweld door duistere geesten. Hij had last van hallucinaties en hoorde stemmen in zijn hoofd’’, verklaart Doll. Betts schoot afgelopen zondag negen mensen dood in een bar. Amper 30 seconden later wist de politie hem uit te schakelen.

Betts biechtte tegen zijn toenmalige vriendin op dat hij al van jongs af aan last had van psychoses. ,,Hij was bang dat hij schizofreen zou worden. Hij huilde soms, was bang voor zichzelf en vreesde dat hij ooit iemand pijn zou doen. Om kippenvel van te krijgen, als je daar nu op terugkijkt.’’

Onder de slachtoffers zat ook zijn jongere zus Megan. ,,Het zou wreed zijn als het zijn bedoeling geweest was om haar te doden”, stelt politiechef Richard Biehl. ,,Maar anderzijds moet hij haar toch herkend hebben? We zullen allicht nooit zeker weten of hij haar met opzet vermoord heeft.’’

"Strengere wapenwetten!" De eis van heel wat Amerikanen is duidelijk.

Moordlijst

Volgens Lyndsi Doll was Betts helemaal zichzelf als zijn zus in de buurt was. ,,Ze waren goede vrienden, zij vond hem lief en slim. Ze plaagden elkaar op een lieve manier, vaak barstten ze dan in lachen uit. Zij was het zonnetje in huis, hij was meer gereserveerd.’’

Doll besefte wel dat er iets mankeerde aan Betts. Ook zij had opgevangen dat hij een lijst bijhield met daarop de namen van personen die hij zou willen vermoorden. En vrienden waarschuwden voor zijn turbulente verleden. Zo zou hij een ex in een rivier geduwd hebben en een ander meisje tegen de muur vastgeklemd hebben.

,,Mensen waren bang voor hem, maar op mij kwam hij niet bedreigend over. Ik vond hem grappig. Hij was uniek en heel charismatisch.’’

Angstaanvallen

Het klikte ook tussen Betts en Doll, omdat Doll zelf ook kampte met psychische problemen. ,,Ik leed aan een depressie en had angstaanvallen. We zochten steun bij elkaar. Maar hoe langer onze relatie duurde, hoe meer ik realiseerde dat hij professionele hulp nodig had. Hij praatte vaak over de ‘donkere visioenen’ in zijn hoofd. Soms blokkeerde hij midden in een gesprek, alsof hij met zijn gedachten ergens anders was.’’

Betts had naar verluidt 250 kogels op zak. Zijn wapen, dat op een AR-15 leek, hoefde hij amper te herladen. In totaal werden veertien mensen geraakt. Zeker tien anderen raakten gewond door rondvliegend glas en de paniek die ontstond.