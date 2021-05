Ex-vrouw en advocaat mogelijk doelwit van Conings, militair haalde maximale bedrag van rekening

Naast viroloog Marc Van Ranst en een minister zijn ook een advocaat en een ex-partner mogelijke doelwitten van de voortvluchtige militair Jürgen Conings (46). Dat vreest het federaal parket in België. Zij krijgen daarom extra bewaking, weet dagblad Het Laatste Nieuws . Daarnaast blijft er een verhoogde waakzaamheid bij tal van asielcentra en moskeeën in de Vlaamse provincie Limburg.

Intussen is het twee weken geleden dat militair Jürgen Conings verdween met een oorlogsarsenaal. Het federaal parket blijft ervan uitgaan dat de dreiging reëel is en is ervan overtuigd dat de man nog in leven is. Hij heeft in elk geval geld; voor zijn vlucht haalde Conings nog het maximumbedrag van zijn bankrekening - volgens VRT ongeveer 3000 euro - waarna hij met de noorderzon verdween.

Waar de man zich nu bevindt, blijft een mysterie. Maar in zijn afscheidsbrief was hij duidelijk, hij wou wraak en wilde niet ‘verder in een wereld waarin de politieke elite en de virologen beslissen hoe er geleefd moet worden’.

Echtscheiding

Justitie beschouwt hem als een potentieel gevaarlijke terreurverdachte, die als primair doelwit Marc Van Ranst voor ogen had. De extreemrechtse militair had in de zomer van 2020 al het adres van de viroloog opgezocht. Sinds de verdwijning van Conings zit Van Ranst samen met zijn familie in een safehouse.

Maar daar houdt het niet op. Ook met de advocaat die betrokken was bij de echtscheiding van Conings en zijn ex-partner heeft Conings een appeltje te schillen en daarom krijgen zij bescherming.

Daarnaast werd al eerder bekend dat ook minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) extra bescherming kreeg. En ook de militaire top, aangezien Conings vorig jaar van hen een tuchtsanctie kreeg voor zijn extreemrechtse gedachtegoed, zou de dans niet ontspringen.

