Ex-vrouw van schatrijke Rus eist miljarden maar moet genoegen nemen met 75 miljoen: ‘Nu moet ik in armoede leven‘

De ex-vrouw van een van de rijkste mannen van Rusland heeft het deksel op de neus gekregen toen ze voor een Britse rechtbank probeerde om het bedrag dat ze bij hun scheiding kreeg de hoogte in te jagen. In plaats van de 75 miljoen euro die haar werd toegewezen, wilde ze 5,8 miljard of een derde van het fortuin van haar ex. Mocht het haar gelukt zijn, zou de scheiding de geschiedenis ingegaan zijn als de duurste uit de Britse geschiedenis.

Het was in 2014 dat Vladimir Potanin – volgens zakentijdschrift Forbes de zesde rijkste man van Rusland – en zijn vrouw Natalia na 30 jaar huwelijk uit elkaar gingen. Potanin had zijn fortuin gemaakt in de mijnbouwsector na het uiteenvallen van de Sovjetunie en investeerde met succes in een brede waaier aan sectoren, van banken en verzekeringen tot media en farmacie. Zijn vermogen groeide zo aan tot 16,4 miljard euro. En daar wilde Natalia haar deel van.

Fortuin

Bij het afronden van de scheiding in Rusland kreeg ze echter ‘maar’ 75 miljoen en dat vond ze niet genoeg. Daarop trok de vrouw – die sinds de scheiding in Londen woont – naar een Britse rechtbank om een nieuwe claim in te dienen. Want ze wilde een derde van het fortuin van haar man en Britse rechtbanken staan erom bekend dat ze hoge vergoedingen toekennen bij scheidingen.



Haar argument was dat ze door het oorspronkelijke bedrag in ‘armoede’ moest leven en dat het niet tegemoet kwam aan haar ‘redelijke behoeftes’. Bovendien had ze naar eigen zeggen een belangrijke rol gespeeld in het uitbouwen van het zakenimperium van haar man.

In Rusland had ze geen eerlijk proces gekregen, zo klonk het ook. Daar had haar ex-man immers zijn “rijkdom, macht en invloed” aangewend om ervoor te zorgen dat ze achter het net viste. In het Verenigd Koninkrijk kon dat nu recht worden gezet.

Eenvoudig zou dat wel niet worden, want volgens Natalia had haar ex-man zijn rijkdom verborgen in een complex web van offshore bedrijven. Voor de rechtbank in Moskou had hij jaren geleden gepleit dat hij eigenlijk nauwelijks activa had. Maar ze was zeker dat daar niets van klopte.

Onontvankelijk

De advocaten van haar ex lieten de zaken niet op hun beloop en stapten meteen naar het Britse Hooggerechtshof om de zaak onontvankelijk te laten verklaren. En ze kregen gelijk. De rechter besliste nu dat de vrouw geen zaak kon beginnen in het Verenigd Koninkrijk.

,,Het is niet omdat mevrouw een - volgens haar - belangrijk onrecht geleden heeft in een ander land en na haar scheiding in Engeland is komen wonen, dat haar zaak in Engeland en Wales behandeld kan worden”, klonk het. De rechter vond haar link met het Verenigd Koninkrijk “te zwak”.

Advocaten van haar ex-man voerden aan dat ze alleen maar naar Londen was verhuisd – waar ze in een flat van 2,9 miljoen woont – met het oog op een nieuw alimentatieproces en noemden haar een “scheidingstoerist”. Volgens de rechter zou er “geen limiet meer staan op scheidingstoerisme” als de zaak van Natalia in Engeland behandeld zou worden. Hij merkte ook op dat Engeland al het vierde land was waar de vrouw een zaak probeerde aan te spannen tegen haar ex.

Volgens de advocaten van de vrouw is ze “zeer teleurgesteld” door het vonnis en zou ze overwegen om beroep aan te tekenen.

Volledig scherm © RV

Volledig scherm Vladimir Potanin en Natalia toen alles nog koek en ei was. © BELGAIMAGE