Excuses van sekscoach voor claims over Russische bemoeienis met VS

In het onderzoek kwam een in 2016 op het jacht van de zakenman gemaakt filmpje bovendrijven, waarop Vasjoekevitsj te zien was. De Wit-Russische zegt destijds een relatie met Deripaska te hebben gehad. Hij ontkent dat. Deripaska werkte ooit samen met Trumps voormalige campagneleider Paul Manafort.



Manafort werd in november vorig jaar veroordeeld voor belasting- en bankfraude. Deripaska is een van de 24 Russische magnaten die, naar aanleiding van het Amerikaanse Ruslandonderzoek, sancties kregen opgelegd. Hij maakte zijn fortuin met de handel in aluminium, energie en bouwprojecten.



Tegen journalisten in het gerechtsgebouw van Moskou heeft Vasjoekevitsj nu gezegd Deripaska ‘niet langer in diskrediet’ te willen brengen. De kans dat ze ooit nog met Amerikaanse agenten over de tape zal praten, is daarmee erg klein geworden. Ze heeft de opname nooit laten horen en het is maar de vraag of hij echt bestaat.