Executie Indiase busverkrachters weer uitgesteld

De executie van vier Indiase mannen die betrokken waren bij een wereldschokkend groepsverkrachting in een rijdende bus van een studente is op het laatste moment uitgesteld. De rechtbank in Delhi buigt zich voor onbepaalde tijd over een gratieverzoek.

Jyoti Singh, een studente fysiotherapie, werd op 16 december 2012 in de Indiase hoofdstad New Delhi bruut verkracht door zes mannen, nadat ze met een vriend in een bus was gestapt. Haar aanvallers lieten haar halfnaakt en voor dood achter. In het ziekenhuis stelden de artsen vast dat ze zo zwaar toegetakeld was dat ze 95 procent van haar ingewanden moesten verwijderen. Dertien dagen na de nachtmerrie stierf Singh in een ziekenhuis in Singapore.

De studenten had tijd een verklaring af te leggen die het land schokte. In detail vertelt hoe de daders haar om beurten verkrachtten, sloegen en zelfs beten. De vier veroordeelden Vinay Sharma (26), Mukesh Kumar Singh (32), Akshay Kumar Singh (31) and Pawan (25) zouden vanmorgen vroeg worden opgehangen. Sinds hun veroordeling, zeven jaar geleden, is de uitvoer van de straf een paar keer uitgesteld.

Volledig scherm Heel India kient de veroordeelde daders, van links: Akshay Thakur, Vinay Sharma, Mukesh Singh en Pawan Gupta. © AFP

Nirbhaya

De verkrachting en moord van de 23-jarige Jyoti Singh – die in India de bijnaam ‘Nirbhaya’ kreeg wat zoveel betekent als ‘de dappere’ - maakte veel los in India. Er waren na haar dood enorme protesten in heel het land waarin vrouwen riepen om aanscherpen van de wetten die vrouwengeweld moeten bestraffen. Vaak komen de daders ermee weg.

Zes mannen waren betrokken bij de misdaad. Eentje stierf in mysterieuze omstandigheden in de gevangenis, een ander ontsnapte aan de doodstraf omdat hij destijds minderjarig was. De moeder van Jyoti Singh huilde na de uitspraak en zei dat een van de advocaten haar had uitgedaagd met de kreet: ,,Er wordt hier niemand opgehangen”.