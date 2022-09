Exitpolls: Zweden gaat waarschijnlijk verder met premier Andersson

Met video Duikers moeten onderkoel­de festival­gan­ger redden uit modder: ‘Hij stapte erin en kon er niet meer uit’

Op het muziekfestival Voodoo Village in Grimbergen in België moest de brandweer zaterdagavond rond 20.00 uur een man uit de ondiepe slotgracht van het festivalterrein redden. De festivalganger kwam vast te zitten in de modder en kon niet meer uit de vijver komen. Hij was even onderkoeld en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

